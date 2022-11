‘Avatar 2’ e filme sobre amor canibal: o que ver nos cinemas em dezembro

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Para além das histórias natalinas que marcam o mês de dezembro, os cinemas reservam estreias há muito aguardadas. Além da sequência de Avatar, que promete roubar os holofotes, entram em cartaz boas opções de filmes que vão do suspense ao drama histórico, confira:

O Menu (1/12)

Após ter a estreia adiada no Brasil, o filme de Mark Mylod, um dos diretores de Succession, chega aos cinemas. Estrelado por Anya Taylor-Joy, a produção é um suspense temperado com doses de comédia. Na história, um casal (vivido por Taylor-Joy e Nicholas Hoult, de The Great) viaja para uma ilha com o objetivo de experimentar os quitutes de um restaurante superexclusivo. O chef do local, interpretado por Ralph Fienner, porém, reserva surpresas chocantes (e um tanto sangrentas) em seu farto cardápio.

Noite Infeliz (1/12)

Apesar de estar separado da esposa, Jason (Alex Hassell) decide levá-la, junto da filha pequena do ex-casal, para passar o Natal na casa de sua mãe, uma senhora ricaça que esbanja arrogância. Na véspera do feriado, porém, a tranquilidade dá lugar ao desespero quando uma equipe de elite de mercenários invade o casarão em busca de dinheiro. Eles só não contavam com a presença do Papai Noel, o verdadeiro, que decide ajudar a família de uma forma não muito convencional. Interpretado por David Harbour, de Stranger Things, o bom velhinho dá uma lição nos meninos maus usando muita violência (e uma boa dose de tiradas cômicas).

Até os Ossos (1/12)

Dirigido por Luca Guadagnino, de Me Chame Pelo Seu Nome, o filme vem para engrossar o caldo de produções sobre canibalismo. Na história, Maren (Taylor Russell) é abandonada pelo pai após um incidente intenso: a jovem, que tem desejo por carne humana desde criança, atacou uma amiga de escola. Sem rumo, ela vai atrás da mãe que não conheceu e acaba no caminho se apaixonando por Lee (Timothée Chalamet), garoto que, assim como ela, também é canibal.

Irmãos de Honra (8/12)

Baseado em uma história real, a trama de Irmãos de Honra acompanha dois pilotos, Jesse Brown (Jonathan Majors), primeiro aviador negro na história da Marinha, e Tom Hudner (Glen Powell), após ingressarem em um esquadrão de elite. Ambientado durante os anos 1950, a produção mostra a Guerra da Coreia em paralelo à amizade de Brown e Hudner, que enfrenta altos e baixos para além dos conflitos em campo de batalha.

Avatar – O Caminho da Água (15/12)

A aguardada sequência de Avatar, filme de 2009 recordista de bilheteria mundial, promete roubar os holofotes no mês de dezembro. Dirigido por James Cameron, o longa vai continuar acompanhando a jornada de Jake Sully (Sam Worthington) e Ney’tiri (Zoe Saldana), que agora formam família em Pandora. Os problemas surgem quando uma antiga ameaça retorna, e os dois precisam treinar um exército de Na’vis para proteger o planeta.