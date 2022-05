‘Avatar 2’: Aguardado trailer promete mais do que entrega

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

É difícil encontrar na história do cinema um paralelo em relação à complexa trajetória de Avatar, de 2009. Sucesso absoluto de bilheteria, que revolucionou as técnicas do cinema 3D, a produção dirigida por James Cameron vai, finalmente, ganhar sua primeira sequência, treze anos depois do filme inaugural. Avatar: O Caminho das Águas, que estreia em 15 de dezembro, vem exibindo ao público seu primeiro teaser trailer em 3D nas sessões de cinema de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Nesta segunda-feira, 9, a prévia chegou para todos na internet.

Como era de se esperar, as cenas são lindíssimas e exuberantes, porém, não passam disso. O aperitivo deixa com fome quem esperava por um pouco mais sobre a nova trama – e o recurso do 3D, agora, faz com que as imagens, apesar de deslumbrantes, pareçam um desenho animado da Pixar. A esperança por um trailer mais elaborado continua – assim como a ansiedade para finalmente ver o filme e retornar ao misterioso planeta de Pandora. Confira o trailer.

A primeira de quatro sequências dará início à jornada da família Sully, encabeçada pelos personagens de Sam Worthington e Zoe Saldana. “Cada filme terá começo, meio e fim, e poderá ser assistido de forma independente”, disse o produtor Jon Landau. A prévia mostra os filhos do casal, entre eles uma criança de aparência humana. A previsão é que os filmes sejam lançados no intervalo de um ano sim, outro não, finalizando a saga em 2028.