Atriz de ‘Pantera Negra 2’ sobre Chadwick Boseman: ‘Queremos honrá-lo’

O sucesso estrondoso de Pantera Negra, em 2018, marcou a história do cinema: o filme da Marvel foi o primeiro com elenco majoritariamente negro a passar de 1 bilhão de dólares de bilheteria, e foi também o primeiro longa de super-herói a concorrer ao Oscar de melhor filme. A sequência já estava encaminhada quando uma notícia deixou todos em choque. Chadwick Boseman, protagonista da produção, morreu, aos 43 anos, vítima de um câncer de cólon. Sem substituir seu personagem, o rei T’Challa, dono do uniforme do Pantera Negra, a produção dá novos rumos para o herói e o belíssimo reino de Wakanda. Confira a seguir a entrevista concedida a VEJA pela atriz Letitia Wright, que interpreta Shuri, irmã de T’Challa, e Tenoch Huerta, o novo antagonista da trama.

Observação: O vídeo a seguir tem informações do filme divulgadas no trailer oficial