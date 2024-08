Atores relatam experiência de retomar ‘Cidade de Deus’ em série da HBO

Giro VEJA - sexta, 23 de agosto

Bolsonaristas cobram discurso mais ideológico e Ricardo Nunes cede

Mais uma pesquisa divulgada nesta sexta-feira mostra o jogo embolado na disputa municipal em São Paulo. Segundo o Instituto Paraná Pesquisas, Ricardo Nunes marcou 24,1%, Guilherme Boulos teve 21,9% e Pablo Marçal ficou 17,9% das intenções de voto. Com o avanço do coach no eleitorado da direita, o prefeito tem sido cobrado para mudar a postura na campanha e dar um tom mais bolsonarista. Saiba mais no Giro VEJA.