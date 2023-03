Ator favorito ao Oscar revela que quase morreu em filmagem

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Durante entrevista ao programa The Kelly Clarkson Show, Brendan Fraser, grande favorito para vencer o Oscar de melhor ator este ano por sua atuação comovente em A Baleia, contou que quase morreu durante as filmagens de A Múmia, longa de aventura que marcou o começo de sua carreira. De acordo com Fraser, o incidente aconteceu durante as gravações de uma cena em que ele era enforcado por uma corda — e que, na vida real, deu tremendamente errado.

“Eu estava na ponta dos pés assim, com a corda [em volta do pescoço], e não dá para ir muio longe. Stephen [Sommers, o diretor] correu e disse: ‘ei, não parece que você está sufocando. Pode deixar mais convincente?’. E eu fiquei tipo: ‘tudo bem, tudo bem’. Então pensei: ‘só mais uma tomada'”, explicou ao ator enquanto demonstrava o momento. Quando a cena foi gravada novamente, Fraser explicou que o outro ator puxou um pouco mais a corda para cima, e como ele estava na ponta dos pés, não havia outro caminho a não ser para baixo.

Quando o coordenador de cena reparou o incidente, correu para ajudar o ator. Após acordá-lo, o coordenador disse: “Parabéns, você entrou para o clube. A mesma coisa aconteceu com Mel Gibson em Coração Valente“, relembrou o astro em meio a risadas. Lançado em 1999, A Múmia foi um grande sucesso. O longa alçou a carreira de Fraser, conhecido na época por filmes como George, o Rei da Floresta, ao estrelato. Após ter caído no esquecimento em Hollywood, o ator deu a volta por cima e está arrebanhando diversos prêmios por seu trabalho em A Baleia.