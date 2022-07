Ator de ‘Peaky Blinders’ fará ‘pai’ da bomba atômica no cinema

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Cillian Murphy, estrela da série Peaky Blinders, será o protagonista do próximo filme do aclamado cineasta Christopher Nolan. O longa Oppenheimer vai contar a história de J. Robert Oppenheimer, físico que, durante a II Guerra Mundial, trabalhou no projeto que desenvolveu as bombas atômicas que destruíram Hiroshima e Nagasaki em agosto de 1945. Nolan e Murphy já trabalharam juntos em outros filmes, como a série Batman: O Cavaleiro das Trevas e o cabeça A Origem.

Oppenheimer será baseado no livro American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, do autor Kai Bird. Nos Estados Unidos, o filme está previsto para estrear em 21 de julho de 2023. Confira a prévia: