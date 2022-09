Ator de ‘Euphoria’ será o novo Elvis de Hollywood em filme feminista

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Depois da apreciada atuação de Austin Butler em Elvis, filme de Baz Luhrmann que fez seu devido barulho na indústria, será a vez do australiano Jacob Elordi, 25, encarar o papel. Conhecido pelo fenômeno jovem Euphoria, Elordi viverá Elvis Presley no longa Priscilla, roteirizado e dirigido por Sofia Coppola, em uma parceria com a produtora A24. Trata-se de uma adaptação do livro de memórias Elvis and Me (1985) de Priscilla Presley, empresária e ex-esposa do cantor. A narrativa deve acompanhar o relacionamento do ex-casal desde quando se conheceram, passando pelo casamento em 1967 e o divórcio anos depois, em 1973. Priscilla será interpretada por Cailee Spaeny, conhecida pela minissérie Mare of Easttown, dentre outros trabalhos.

Curiosamente, Jacob Elordi é ex-namorado de Kaia Gerber, atriz e modelo americana filha de Cindy Crawford. Kaia, atualmente, está em um relacionamento com Austin Butler. Quem vê Elordi como o temperamental e sisudo Nate Jacobs em Euphoria pode duvidar que o ator tenha o carisma necessário para interpretar Presley – mas, a depender do gosto de Kaia, podemos estar diante de mais um Elvis que brilhará em Hollywood.