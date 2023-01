Ator de ‘Elvis’ lamenta indicação ao Oscar sem Lisa Marie Presley

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Elvis, cinebiografia do rei do Rock dirigida por Baz Luhrmann, conquistou oito indicações ao Oscar 2023, com destaque para as categorias de melhor filme e melhor ator. Logo após o anúncio, feito nesta terça-feira, 24, o ator Austin Butler, que protagoniza o longa, lamentou a impossibilidade de celebrar com Lisa Marie Presley. Filha única do astro, a cantora e atriz morreu em 12 de janeiro, aos 54 anos, em decorrência de um ataque cardíaco. “Eu só queria que ela estivesse aqui para comemorar conosco hoje”, disse Butler em entrevista ao The Hollywood Reporter.

Lisa Marie e sua mãe, Priscilla Presley, acompanharam de perto a produção do filme e exaltaram a performance de Butler. “A coisa pela qual sou mais grato é por ter passado um tempo com Lisa Marie, e também por ter passado três anos mergulhado na vida de seu pai”, continuou Butler. “Nada se compara ao momento em que olhei nos olhos dela depois que ela viu o filme pela primeira vez, quando ela me disse o quanto significou para ela. Eu realmente vou valorizar isso pelo resto da minha vida”, completou. Butler ainda disse estar orgulhoso de todos os colegas que concorrem na categoria de melhor ator, e que se sente privilegiado por estar entre eles.