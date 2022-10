Astro da Marvel compara eleição no país a ‘Vingadores’: ‘Ultimato chegará’

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

O ator Mark Ruffalo, intérprete do grandalhão Hulk no Universo Cinematográfico Marvel, virou uma espécie de “comentarista” da política brasileira na redes sociais, e tem incentivado os brasileiros a votarem no ex-presidente Lula para derrotar Jair Bolsonaro. Nessa terça-feira, 10, com o segundo turno confirmado para 30 de outubro, o ator usou o Twitter para comparar a política brasileira a nada menos do que a saga Vingadores. “Amigos do Brasil – No domingo, milhões defenderam a democracia, as pessoas e o planeta. Às vezes esperamos pelo Ultimato, mas descobrimos que ainda estamos na Guerra Infinita. Agora, devemos continuar lutando por justiça, apoiar uns aos outros e saber que nosso #Ultimato chegará!”, escreveu ele, fazendo referência aos filmes do MCU.

Amigos do Brasil – No domingo, milhões defenderam a democracia, as pessoas e o planeta. Às vezes esperamos pelo Ultimato, mas descobrimos que ainda estamos na Guerra Infinita. Agora, devemos continuar lutando por justiça, apoiar uns aos outros e saber que nosso #Ultimato chegará! — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) October 4, 2022

Na última semana, pouco antes das eleições de domingo, o intérprete de Hulk interagiu com uma série de celebridades brasileiras nas redes, reforçando o apoio a Lula. Entre os famosos citados nos tuítes estava Caetano Veloso, Anitta, Preta Gil, Cleo Pires, Pabblo Vittar e Juliette, além de alguns políticos respondidos por ele. “A Queen @pabllo mandou o papo reto: um governo que cuida do seu povo pode fazer a diferença entre a vida e a morte. Escutem ela”, escreveu em uma das menções.

