As razões por trás da vinda de Francis Ford Coppola ao Brasil

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Cineasta renomado de Hollywood, Francis Ford Coppola, 85 anos, virá ao Brasil no fim de outubro, para o lançamento de seu novo filme, Megalópolis. Diretor de obras indeléveis, como a trilogia de O Poderoso Chefão e o drama de guerra Apocalypse Now, o americano vem ao país a convite da produtora O2 Filmes e da distribuidora O2 Play, responsáveis por trazer a produção aos cinemas nacionais.

Megalópolis vai encerrar a 48ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, que acontece entre os dias 17 e 30 de outubro. Segundo informações do jornal Folha de S. Paulo, Coppola será laureado com o prêmio Leon Cakoff, troféu que leva o nome do criador do festival, entregue como uma homenagem a personalidades da área. Após exibição no evento, o filme estreia nos demais cinemas do país no dia 31 de outubro.

Um dos projetos mais ambicioso da carreira do diretor, Megalópolis custou absurdos 120 milhões de dólares, valor pago pelo próprio cineasta, que não conseguiu convencer algum estúdio de bancar sua ideia. A trama distópica mescla futurismo e Roma antiga, em uma trama sobre poder e avanços de políticas extremistas, num reflexo incômodo dos dias atuais. Lançado no Festival de Cannes deste ano, o filme vem dividindo opiniões — e Coppola tem trabalhado algumas horas extras para divulgar a produção, uma dedicação que envolve, para além do desejo criativo de falar sobre a obra, a necessidade de pagar a grana investida.