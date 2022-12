As primeiras imagens do misterioso filme da Barbie com Margot Robbie

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Após o vazamento do teaser de Barbie, live action estrelado por Margot Robbie sobre a boneca da Mattel, que estava sendo exibido apenas nos cinemas, a Warner Bros. divulgou as imagens oficialmente nesta sexta-feira, 16. No teaser publicado pelas redes sociais, a protagonista surge como a primeira Barbie da história, em uma introdução imitando a cena da descoberta da ferramenta por macacos no longa 2001: Uma Odisseia no Espaço. “Desde os primórdios, desde as primeiras garotinhas existirem, sempre houve bonecas. Mas eram bonecas-bebê até…”, diz a narradora, apresentando a imagem da atriz vestida com um maiô e piscando, toda sorridente. Ryan Gosling, que interpreta o Ken, e Simu Liu também aparecem rapidamente no teaser, que não revelou muitas informações. Dirigido por Greta Gerwig, responsável por Adoráveis Mulheres e Lady Bird, Barbie estreia nos cinemas americanos em 21 de julho. Confira:

#BarbieTheMovie, from director Greta Gerwig, only in theatres Summer 2023✨ pic.twitter.com/P0ysMOpE83 — Warner Bros. Pictures (@wbpictures) December 16, 2022

De acordo com a sinopse, o filme acompanhará a história de uma boneca Barbie que é expulsa da Barbielândia por não ser perfeita o suficiente e precisará encarar uma aventura no “mundo real”.