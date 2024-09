As ótimas chances de ‘Ainda Estou Aqui’ em seis categorias do Oscar

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Na noite desta terça-feira, 17, a revista americana The Hollywood Reporter publicou uma lista com os nomes mais cotados para concorrer ao Oscar 2025, apontando previsões esperadas como Duna 2 para o prêmio de melhor filme e Nicole Kidman para o troféu de melhor atriz pelo thriller Babygirl. Entre os títulos listados, uma inclusão foi boa surpresa para os brasileiros: Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, foi inserido nas possibilidades de seis das principais categorias.

Para o veículo, um dos mais conceituados no ramo cultural americano, Fernanda Torres é a sexta atriz com mais chances de ser indicada ao prêmio de melhor atriz, superando nomes como Tilda Swinton e Julianne Moore, ambas estrelas do novo filme de Pedro Almodóvar. As cinco colegas de profissão à frente da carioca são Angelina Jolie (por Maria), Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez), Mikey Madison (Anora), Demi Moore (A Substância) e Nicole Kidman. Selton Mello ocupa a mesma posição no levantamento de atores coadjuvantes, atrás de Peter Sarsgaard (September 5), Jeremy Strong (O Aprendiz), Kieran Culkin (A Real Pain), John Magaro (September 5) e Clarence Maclin (Sing Sing), todos americanos.

Salles, por sua vez, foi colocado na sétima posição da lista de diretores, acima de autores de renome já premiados pela Academia. Para a publicação, ele precisará se esforçar se quiser derrubar os concorrentes à sua frente: Jacques Audiard (Emília Perez), Edward Berger (Conclave), Denis Villeneuve (Duna 2), Sean Baker (Anora), Mohammad Rasoulof (A Semente do Figo Sagrado) e Tim Fehlbaum (September 5). Já o roteiro, baseado no livro de Marcelo Rubens Paiva, é o quarto colocado nas previsões da categoria dedicada a textos adaptados, com grandes chances de chegar ao quadro final de cinco indicados.

A categoria na qual o longa é mais promissor — quase garantia — é a de melhor filme internacional. Segundo o Hollywood Reporter, apenas o francês Emilia Pérez tem mais chances de indicação que Ainda Estou Aqui. Na disputa pela láurea máxima, a de melhor filme, o lançamento brasileiro figura na décima posição. Como a categoria é a única com espaço para dez candidatos, o dobro das demais, a indicação é uma boa possibilidade.

Indicação brasileira à disputa

O filme, porém, ainda não foi oficializado pela Academia Brasileira de Cinema como seleção do país à vaga internacional da premiação. A instituição divulgou a lista de seis pré-candidatos nesta segunda-feira, 16 de setembro, e anunciará o escolhido no dia 23.

