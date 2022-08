As novas aventuras de Jason Momoa para se descolar do Aquaman

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Com um tridente na mão e pose de super-herói, Jason Momoa tornou-se o rei dos mares em Aquaman. Ele retorna ao papel na sequência do filme, que estreia em 2023, mas já vem apostando em outros caminhos para se descolar do personagem. O ator grandalhão vem optando por papéis que vão de vilões a caras fofos. Em entrevista ao Enterteinment Tonight, o ator falou sobre seu próximo personagem em Velozes e Furiosos 10. Segundo Momoa, ele será “sádico e andrógino”, passando longe da pinta de mocinho (ou “moção”) salvador do mundo.

“Estou me divertindo muito. Finalmente posso ser um cara malvado, porque estive interpretando o mocinho por um bom tempo. Ele é muito sádico e andrógino, meio que como um pavão… É um cara com muitos problemas. Ele definitivamente tem umas questões com o pai”, disse brincando. O ator se juntará a outros veteranos da franquia de carros explosivos no próximo longa, como Vin Diesel e Charlize Theron, além de novas adições como Brie Larson e Rita Moreno.

E não será apenas nos filmes de ação que o ator vai marcar presença. Ainda este ano, em novembro, Jason Momoa lança na Netflix o filme infantil Terra dos Sonhos. A produção, que ganhou seu primeiro trailer quarta-feira, 24, acompanha a história de Nemo (Marlow Brinkley), garota que encontra um mapa secreto para a Terra dos Sonhos. Ela recebe ajuda de um fora lei, Flip, vivido por Momoa, para viajar entre sonhos e pesadelos na esperança de encontrar seu falecido pai. Dirigido por Francis Lawrence, da franquia Jogos Vorazes, o filme será uma fantasia que permitirá ao grandalhão explorar seu lado mais engraçado e aventureiro. O retorno heroico ao mundo submarino ao que parece terá de esperar um pouco.