‘Armadilha’, ‘Alien’ e mais: 6 filmes imperdíveis nos cinemas em agosto

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Ao longo do mês de agosto, filmes variados ganham espaço na programação das salas pelo país, com destaque para lançamentos promissores do terror e novos trabalhos de autores consagrados de Hollywood. Saiba quais estreias marcar no calendário:

Tuesday – O Último Abraço

Quando: 1 de agosto

Esqueça a figura encapuzada e sua foice, neste drama britânico, a morte ocupa a forma de uma arara falante capaz de mudar de tamanho. Sobrevoando a terra, a criatura é atormentada por milhões de vozes agonizantes a todo momento, até pousar em frente a Tuesday (Lola Petticrew), adolescente com câncer terminal pela qual o pássaro místico se afeiçoa. Ele então permite que a jovem tenha uma última conversa com a mãe antes do fim, mas a teimosa Zora (Julia Louis-Dreyfus) fará tudo o possível para prendê-lo e impedi-lo — determinação que tem repercussões catastróficas e criativas.

Continua após a publicidade

Armadilha

Quando: 8 de agosto

O novo suspense dirigido pelo mestre M. Night Shyamalan se passa dentro de um show pop em estádio semelhante aos de Taylor Swift e Beyoncé. Lá, a adolescente Riley (Ariel Donoghue) é acompanhada pelo pai, Cooper (Josh Hartnett), que logo descobre que o evento não passa de uma enorme ratoeira armada contra um assassino em série que vem aterrorizando a cidade. Cercado, o criminoso tem que usar a multidão e o espetáculo a seu favor para fugir.

Continua após a publicidade

Borderlands: O Destino do Universo Está em Jogo

Quando: 8 de agosto

Com Cate Blanchett, Jamie Lee Curtis, Jack Black, Kevin Hart e mais, esta comédia leva o humor peculiar da série de videogames homônima para o cinema. Nela, um grupo de criminosos intergalácticos decide assaltar um imenso tesouro guardado em uma arca quase impenetrável. Para chegar lá, eles precisam enfrentar alguns dos algozes mais insanos do universo, além de criaturas alienígenas colossais.

Continua após a publicidade

Alien: Romulus

Quando: 15 de agosto

Sete anos após o lançamento de Alien: Covenant, a franquia criada por Ridley Scott toma uma nova direção com Fede Alvarez (de A Morte do Demônio e O Homem nas Trevas). Sob a promessa de ser uma história independente de suas antecessoras, o filme almeja revitalizar a franquia com cenários e efeitos práticos e terror redobrado. Desta vez, um grupo de jovens colonizadores espaciais tromba com o extraterrestre letal em uma de suas viagens — no lugar de Sigourney Weaver, Cailee Spaeny, de Priscilla, se torna a sobrevivente principal.

Continua após a publicidade

Tipos de Gentileza

Quando: 22 de agosto

Menos de um ano após o enorme sucesso de Pobres Criaturas, o cineasta Yorgos Lanthimos e sua fiel escudeira Emma Stone retomam a parceria em um filme ainda mais peculiar e obscuro que o anterior. Em Tipos de Gentileza, os 164 minutos de duração são divididos em três histórias: um homem em busca de libertação; um casal em crise e a procura por um profeta. Inspirado pelo trabalho de Luis Buñuel, o projeto deve ser uma das sátiras mais surreais do diretor até então.

Continua após a publicidade

Longlegs – Vínculo Mortal

Quando: 29 de agosto

Popularizado nos Estados Unidos como filme mais assustador do ano, Longlegs chega ao Brasil um mês após a estreia em seu país natal. Por lá, o terror se tornou um sucesso surpreendente de bilheteria, mas também agradou críticos que o compararam a O Silêncio dos Inocentes e Se7en – Os Sete Crimes Capitais. Nele, um assassino satanista interpretado por Nicolas Cage elimina famílias inteiras em seus ritos e cabe à investigadora Lee Harker (Maika Monroe) prendê-lo.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial