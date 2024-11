Ariana Grande e Cynthia Erivo ganharam salários diferentes por ‘Wicked’?

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

As atrizes Cynthia Erivo e Ariana Grande, que interpretam respectivamente Elphaba e Glinda, receberam o mesmo salário por sua atuação em Wicked, segundo um porta-voz da Universal em declaração ao site The Hollywood Reporter.

A declaração foi dada após boatos ganharem força sobre uma grande discrepância de salários entre as duas atrizes. “Relatos de disparidade salarial entre Cynthia e Ariana são completamente falsos e baseados em boatos da internet. As duas mulheres receberam pagamento igual por seu trabalho em Wicked”, disse um porta-voz da Universal.

De acordo com o boato, Grande teria ganhado 15 milhões de dólares, enquanto Erivo teria recebido apenas 1 milhão de dólares.

O musical está domingando as bilheterias americanas. Apenas nesta segunda-feira, 25, ele fez 15 milhões de doláres, superando os 12,7 milhões de Frozen 2, de 2019. No acumulado do fim de semana, o filme já fez 160 milhões de dólares globalmente. A segunda parte do filme será lançada em 21 de novembro de 2025.