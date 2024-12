Após Selton Mello, Fernanda Torres terá concurso de sósias

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Após sediar um concurso de sósias de Selton Mello, o cinema Estação NET Botafogo, no Rio de Janeiro, vai promover também uma busca por sósias de Fernanda Torres. O evento acontecerá no dia 15 de dezembro e seguirá os mesmos moldes do anterior, que viralizou nas redes sociais.

A edição dedicada a Selton Mello aconteceu no último domingo, 1° de dezembro. Ao todo, 16 candidatos, entre homens e mulheres, disputaram a vitória, definida por um júri de cinco funcionários do cinema. Além da aparência, os critérios consideravam a capacidade de interpretação e energia de cada inscrito. O próprio Selton Mello foi convidado, mas não pôde comparecer devido a compromissos de trabalho. “Eu adoraria poder ir somente pelo prazer de ficar em terceiro lugar”, escreveu o ator nas redes sociais.

O vencedor foi Ramon Carneiro, de 24 anos, que se autodenomina “primeiro sósia negro e gay do Selton Mello da história do Brasil”. Ele ganhou cinco ingressos para assistir a qualquer filme no cinema e também um liquidificador, uma referência ao papel do ator no longa Reflexões de um Liquidificador. Ramon fez campanha pela vitória nas redes sociais e ganhou os apelidos de “Selton CaraMello” e “Selton Mellanina”. Durante seu discurso de agradecimento, ele afirmou que também se inscreveria em um possível futuro concurso de sósias de Fernanda Torres — “Quero ser a primeira Fernanda Torres homem. Eu quero ocupar todos os espaços, até aqueles que não me cabem”, brincou.

