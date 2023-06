Aos 90, astro Michael Caine estreia na literatura – e não nega seu estilo

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Aos 90 anos, o astro Michael Caine vai transpor sua extensa bagagem de aventuras no cinema para a literatura: o britânico realizou o desejo antigo de escrever um livro, Deadly Game, que será publicado no Reino Unido e nos Estados Unidos em novembro. Entusiasta das tramas de suspense, Caine aproveitou o período de lockdown da pandemia para escrever seu primeiro thriller. A narrativa foi inspirada em uma notícia sobre a descoberta de urânio por dois coletores em um depósito de lixo londrino.

O livro gira em torno de Harry Taylor, um ex-policial do Serviço Aéreo Especial britânico que é chamado para resolver uma crise envolvendo um pacote com material nuclear roubado. Neonazistas britânicos, aristocratas russos e cartéis de drogas colombianos estão envolvidos no suspense. “Só leio thrillers. Sou um homem da aventura, não sou uma pessoa da literatura, então não estou tentando substituir Shakespeare aqui”, comentou Caine em uma entrevista concedida ao jornal The Guardian em 2021.