Aos 86, lendário cineasta britânico Ken Loach anuncia aposentadoria

Ao longo de uma carreira de mais de 60 anos, o cineasta britânico Ken Loach conquistou triunfos irrefutáveis no Festival de Cannes: ele é dono de duas Palmaw de Ouro, honraria maior do evento francês, e também ganhou o prêmio do júri três vezes. Loach completará 87 anos em junho e, prestes a estrear The Old Oak — seu 15º lançamento no festival –, revelou que este deve ser seu trabalho derradeiro. Em entrevista ao The Hollywood Reporter, disse que “realisticamente, seria difícil fazer um longa-metragem de novo”.

Loach é pragmático sobre os obstáculos impostos pelo tempo. “Filmes levam alguns anos e eu terei quase 90 anos. Nossas habilidades decaem. A memória de curto prazo falha e minha visão está bem ruim agora, então é bem complicado”, confessou. Para o cineasta, sustentar “com bom humor” as demandas físicas exigidas pelos longos dias de produção está cada vez mais difícil. No entanto, Loach já havia prometido se aposentar algumas vezes — e descumpriu todas elas.

Em 2014, Jimmy’s Hall competiu em Cannes com o recado de que seria o último longa do cineasta. Mas, conhecido por retratar a luta pungente da classe trabalhadora, Loach foi motivado pelo cenário político que tomou conta do Reino Unido no ano seguinte e decidiu contar uma nova história: Eu, Daniel Blake, de 2016, afronta os cortes promovidos pelos conservadores no sistema de assistência social britânico. Com a obra, Loach conquistou sua segunda Palma de Ouro — a primeira veio em 2006, com Ventos da Liberdade.

Em 2019, com a estreia de Você não estava aqui, jurou despedida novamente — e o vindouro The Old Oak prova que o diretor não é muito bom em seguir seus planos autoimpostos. “Eu ficaria muito surpreso se ele não fizesse mais alguma coisa. Eu acho que está realmente em seu sangue, e ele ainda tem muito a dizer”, disse ao The Hollywood Reporter Paul Laverty, roteirista que firmou uma parceria longínqua com Loach. Segundo ele, o cineasta não descarta a possibilidade de realizar outro documentário, apesar da aposentadoria iminente dos filmes narrativos.

