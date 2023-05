Antes esnobado por Hollywood, Brendan Fraser declara que está exigente

Em março, Brendan Fraser foi finalmente redimido por Hollywood ao vencer o Oscar de melhor ator por seu papel em A Baleia. Extasiado, ele agradeceu pela oportunidade de voltar a assumir papéis de peso no cinema após os 50 anos de idade — Fraser protagonizou grandes sucessos de bilheteria nos anos 1990, como A Múmia, mas passou duas décadas afastado dos holofotes, mergulhado em uma leva de traumas. Agora, o ator deixa claro que, porque pode, está meticuloso para escolher seus próximos trabalhos. “No momento, não tenho nada. Estou realmente sendo exigente agora”, disse Fraser em uma entrevista concedida durante o Greenwich International Film Festival.

Enquanto não decide seus próximos passos, o ator vai estrelar um papel menor no longa Killers of the Flower Moon, de Martin Scorsese, que estreia neste mês no Festival de Cannes. “Há muitos atores neste filme. Vou chegar para uma ou duas cenas no final”, contou Fraser. Ele também confessou que trabalhar com Scorsese é a realização de um sonho: “É como estar no estúdio de um mestre renascentista”, brincou. Brendan Fraser merece a boa fase.