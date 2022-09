Andrew Garfield revela razões para jejum sexual

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Em 2016, o americano Andrew Garfield estrelou o filme Silêncio, produção assinada por Martin Scorsese e que se revelou um desafio emocional e físico para o ator. Garfield perdeu 20 quilos para interpretar um padre jesuíta que participou de uma viagem missionária ao Japão no século XVII. Recentemente, o ator revelou em um podcast que, além da dieta alimentar, também se impôs um jejum sexual de seis meses. A atriz Drew Barrymore comentou a declaração em um episódio de seu talk show. “Qual é o meu problema? Pois seis meses não me pareceu tanto tempo assim”, brincou ela. Segundo Garfield, a abstinência era parte do processo de ter novas experiências espirituais para entender melhor o personagem.