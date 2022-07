Ana de Armas surge como Marilyn Monroe no trailer de ‘Blonde’, da Netflix

A Netflix divulgou nesta quinta-feira, 28, o trailer oficial de Blonde, filme com Ana de Armas no papel de Marilyn Monroe (1926-1962). A atriz interpretará a estrela de Hollywood na adaptação do livro da autora Joyce Carol Oates, que descreve na obra como a modelo, considerada um dos maiores símbolos sexuais do século XX, sofria com a fama longe dos holofotes. Na sequência de imagens, é possível ver que Marilyn foi assediada por figurões da indústria e fãs, o que a levou a perder o controle de si mesma, chegando a bater o carro em uma árvore em determinado momento e gritar por ajuda. “Muitos a desejam, poucos a conhecem”, diz um letreiro no meio do trailer.

“Eu sei que você deve se acostumar, mas eu não consigo. Eu interpreto Marilyn Monroe, Marilyn Monroe, Marilyn Monroe. Não aguento mais uma cena como Marilyn Monroe. Marilyn não existe. Quando eu saio do meu camarim, sou Norma Jean. Continuo sendo quando a câmera está gravando. Marilyn Monroe só existe na tela”, desabafa a personagem.

Blonde estreia em 23 de setembro na Netflix. Segundo a sinopse, a produção “reimagina de forma ousada a vida de um dos ícones mais marcantes da história de Hollywood, Marilyn Monroe. De sua infância instável como Norma Jeane, passando por sua jornada até o estrelato e seus relacionamentos românticos, Blonde apaga a linha entre fato e ficção para explorar a janela entre suas personas pública e privada”.

Confira o trailer na íntegra:

Ana de Armas é Marilyn Monroe em Blonde, meu novo filme baseado no livro de Joyce Carol Oates. Estreia dia 28 de setembro. pic.twitter.com/TyxhmWD7XY — netflixbrasil (@NetflixBrasil) July 28, 2022