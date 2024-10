‘Amores Solitários’, da Netflix, e a onda de romances com ‘homens Mucilon’

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A escritora Katherine (Laura Dern) precisa de paz para finalizar um livro. Ela topa participar de um retiro para escritores no Marrocos, onde é acomodada em uma belíssima mansão em uma montanha. Lá estão outros escritores – a maioria não tão em busca de paz quanto ela. Enquanto tenta fugir da badalação, ela cruza com o caminho de Owen (Liam Hemsworth), um rapaz da área de finanças que está ali acompanhando a namorada, uma jovem prodígio do mundo editorial. Ele se sente deslocado do grupo, mas encontra refúgio na amizade com Katherine. Não é preciso muito esforço para saber que a relação cordial se desenrola em um complicado interesse amoroso no filme Amores Solitários, da Netflix.

Dirigido por Susannah Grant, o romance está no ranking de longas mais populares da plataforma essa semana, somando 11 milhões de horas assistidas em uma semana. Para além de ter um elenco famoso e uma trama açucarada, Amores Solitários chama a atenção por reforçar uma onda recente de filmes nos quais mulheres mais velhas se relacionam com homens mais jovens – ou, na gíria que circula pela internet, o “homem mucilon”. O termo que funciona como sinônimo de “novinho” faz referência à marca de alimentos suplementares para crianças e virou piada nas redes sociais ao falar sobre relacionamentos com uma grande diferença de idade entre o par. A título de curiosidade, Laura Dern tem 57 anos, e Liam, 34.

Para além de Amores Solitários, a Netflix lançou há pouco tempo o filme Tudo em Família, no qual Nicole Kidman, 57, se envolve com o personagem de Zac Efron, 36. Nicole, aliás, ganhou este ano o prêmio de melhor atriz no Festival de Veneza por Babygirl, no qual ela é uma executiva bem-sucedida que se envolve com um funcionário mais novo, interpretado por Harris Dickinson, que tem 28 anos. Já Uma Ideia de Você, outro romance do tipo, fez barulho esse ano no Prime Video, da Amazon, ao trazer Anne Hathaway como uma mãe de 40 anos de idade que se apaixona por um cantor de boyband de 28, vivido por Nicholas Galitzine.

Continua após a publicidade

Ainda um tabu na sociedade, a relação da mulher madura com um homem mais jovem não é vista com tanta naturalidade e frequência quanto o inverso: no caso, um homem mais velho com uma garota mais nova. No cinema e na TV, era comum que este tipo de romance fosse retratado como um relacionamento por interesse por parte do homem. Agora, os roteiros seguem caminhos menos suspeitos, com casais de fato apaixonados, que vez e outra se deparam com preconceitos que acabam sendo superados — e que bom.