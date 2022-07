Além do tapa no Oscar: Will Smith é o ator mais bem pago do ano

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

O ano de 2022 vem sendo no mínimo marcante para Will Smith. O ator ganhou o Oscar na mesma noite em que estapeou o colega Chris Rock e se tornou notícia pelo destempero. Agora, Smith se revelou o ator mais bem pago de Hollywood do ano, ao receber 35 milhões de dólares da Apple TV+ pela superprodução Emancipation, filme que teve a estreia adiada para 2023, quando os ânimos em torno do ator devem estar mais calmos. No ranking divulgado pela revista americana Variety, Smith teve o cachê mais alto, mas ficou atrás de Tom Cruise, que combinou receber uma parte dos lucros de bilheteria de Top Gun: Maverick. O filme fez 1 bilhão de dólares até o momento, o que deve transformar o cachê de 12 milhões de dólares de Cruise em pomposos 100 milhões.

Como já se sabe, as atrizes costumam ficar longe do topo nos rankings de mais pagos em Hollywood. A lista de astros do cinema mais bem pagos conta com apenas cinco mulheres. A primeira delas a aparecer, Margot Robbie pelo filme Barbie (12,5 milhões de dólares), ocupa a 17ª posição. Em contrapartida, na televisão, o número de atrizes bem pagas é maior, porém os salários continuam abaixo dos atores. Elisabeth Moss, por exemplo, recebeu 1,1 milhão de dólares pela série da Apple TV+ Iluminadas e ocupa a terceira posição do ranking, ficando atrás de Mahershala Ali e Kevin Costner. O ranking televisivo tem 10 mulheres, que incluem Winona Ryder, Elisabeth Olsen, Brie Larson e Helen Mirren.

Confira a seguir o ranking dos melhores salários de Hollywood neste ano:

Cinema

Tom Cruise, por Top Gun: Maverick – 100 milhões* de dólares (*estimativa)

Will Smith, por Emancipation – 35 milhões de dólares

Leonardo DiCaprio, por Killers of the Flower Moon – 30 milhões dólares

Brad Pitt, por Formula 1 Drama – 30 milhões de dólares

Dwayne Johnson, por Black Adam – 22.5 milhões de dólares

Will Ferrell, por Spirited – 20 milhões de dólares

Chris Hemsworth, por Extraction 2 – 20 milhões de dólares

Vin Diesel, por Fast X – 20 milhões de dólares

Tom Hardy, por Venom 3 – 20 milhões de dólares

Joaquin Phoenix, por Joker 2 – 20 milhões de dólares

Ryan Reynolds, por Spirited – 20 milhões de dólares

Denzel Washington, por The Equalizer 3 – 20 milhões de dólares

Jason Momoa, por Aquaman and the Lost Kingdom – 15 milhões de dólares

Eddie Murphy, por Beverly Hills Cop 4 – 15 milhões de dólares

Chris Pine, por Star Trek sequel – 13 milhões de dólares

Steve Carell, por Minions: The Rise of Gru – 12.5 milhões de dólares

Ryan Gosling, por Barbie – 12.5 milhões de dólares

Margot Robbie, por Barbie – 12.5 milhões de dólares

Millie Bobby Brown, por Enola Holmes 2 – 10 milhões de dólares

Timothée Chalamet, por Wonka – 9 milhões de dólares

Matt Damon, por Oppenheimer – 4 milhões de dólares

Robert Downey Jr, por Oppenheimer – 4 milhões de dólares

Emily Blunt, por Oppenheimer – 4 milhões de dólares

Daniel Kaluuya, por Nope – 4 milhões de dólares

Jamie Lee Curtis, por Halloween Ends – 3.5 milhões de dólares

Anya-Taylor Joy, por Furiosa – 1.8 milhão de dólares

Televisão

Mahershala Ali, por The Pilot – 1.3 milhão de dólares

Kevin Costner, por Yellowstone – 1.3 milhão de dólares

Elisabeth Moss, por Shining Girls – 1.1 milhão de dólares

Michael Keaton, por Dopesick – 1 milhão de dólares

Harrison Ford, por 1923 – 1 milhão de dólares

Helen Mirren, por 1923 – 1 milhão de dólares

Will Ferrell, por The Shrink Next Door – 1 milhão de dólares

Paul Rudd, por The Shrink Next Door – 1 milhão de dólares

Jason Sudeikis, por Ted Lasso – 1 milhão de dólares

Sylvester Stallone, por Tulsa King – 1 milhão de dólares

Elizabeth Olsen, por Love and Death – 875 mil dólares

Brie Larson, por Lessons in Chemistry – 750 mil dólares

Rose Byrne, por Platonic – 750 mil dólares

Seth Rogen, por Platonic – 750 mil dólares

Anne Hathaway, por WeCrashed – 750 mil dólares

Jared Leto, por WeCrashed – 750 mil dólares

Pete Davidson, por Bupkis – 500 mil dólares

Natasha Lyonne, por Poker Face – 500 mil dólares

Angela Bassett, por 9-1-1 – 450 mil dólares

David Harbour, por Stranger Things – 450 mil dólares

Winona Ryder, por Stranger Things – 450 mil dólares

Peter Krause, por 9-1-1 – 350 mil dólares

Matt Bomer, por Fellow Travelers – 300 mil dólares

Jonathan Bailey, por Fellow Travelers – 225 mil dólares

Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher and Justin H. Min, por The Umbrella Academy – 200 mil dólares cada

