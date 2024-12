‘Ainda Estou Aqui’: Túmulo de Eunice Paiva vira ponto turístico

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Com o sucesso do filme Ainda Estou Aqui, o túmulo de Eunice Paiva — interpretada por Fernanda Torres no longa de Walter Salles — se tornou um ponto turístico. No próximo sábado, 14, o jazigo da advogada localizado no Cemitério do Araçá, na capital paulista, vai receber uma visita guiada gratuita e aberta ao público a partir das 15h30. O passeio está sendo organizado pelo projeto de necroturismo O que te assombra?, que rotineiramente promove visitas a cemitérios e túmulos de personalidades históricas no estado de São Paulo. Para participar, é preciso retirar ingressos no site do projeto.

As visitas ao túmulo de Eunice foram impulsionadas por uma publicação de Fernanda Torres nas redes sociais. Em 25 de novembro passado, a atriz compartilhou uma foto em que aparece ao lado da lápide da advogada: “Há um ano, se encerravam as filmagens de Ainda Estou Aqui e fui sozinha agradecer a essa grande brasileira, pela honra de tê-la encarnado no cinema. Obrigada, Eunice”, escreveu na legenda.

Baseado no livro de memórias homônimo de Marcelo Rubens Paiva, Ainda Estou Aqui narra a história real da família do autor, que perdeu o patriarca, Rubens Paiva, para a tortura dos agentes da ditadura militar em 1971. A viúva Eunice, mãe de Marcelo, teve de assumir o cuidado dos cinco filhos ao mesmo tempo em que buscava justiça pelo marido e transparência sobre os crimes do regime.

Maior bilheteria do cinema brasileiro no pós-pandemia, o longa foi nomeado ao Globo de Ouro nas categorias de melhor filme em língua estrangeira e melhor atriz em filme dramático, disputada por Fernanda Torres. A produção também tenta vagas no Oscar de 2025 nas categorias de melhor filme internacional, diretor (para Walter Salles), atriz (para Fernanda), ator coadjuvante (Selton Mello), roteiro adaptado e melhor filme.

