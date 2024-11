‘Ainda Estou Aqui’ é confirmado pela Academia como elegível ao Oscar

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

O filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, deu mais um importante passo na caminhada em busca de uma indicação ao Oscar de melhor filme internacional, no próximo ano. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas confirmou na noite desta quinta-feira, 21, que a produção brasileira é elegível a uma indicação.

Ao todo, segundo o site da revista Variety, 85 países enviaram filmes para a disputa de Melhor Filme Internacional. Além do brasileiro também aparecem na lista o francês Emília Pérez, apesar de ser falado em espanhol e ambientado no México, e The Seed of The Sacred Fig, dirigido pelo iraniano Mohammad Rasoulof, mas inscrito como alemão.

A lista com os semi-finalistas da categoria será anunciada em 17 de dezembro.

Confira a lista completa de todos os elegíveis:

Albânia: Waterdrop

Algeria: Algiers

Argentina: Kill the Jockey

Armênia: Yasha and Leonid Brezhnev

Áustria: The Devil’s Bath

Bangladesh: The Wrestler

Bélgica: Julie Keeps Quiet

Bolívia: Own Hand

Bosnia e Herzegovina: My Late Summer

Brasil: Ainda Estou Aqui

Bulgária: Triumph

Cambodja: Meeting with Pol Pot

Camarões: Kismet

Canadá: Universal Language

Chile: In Her Place

Colômbia: La Suprema

Costa Rica: Memories of a Burning Body

Croácia: Beautiful Evening, Beautiful Day

República Tcheca: Waves

Dinamarca: The Girl with the Needle

República Dominica: Aire Just Breathe

Equador: Behind the Mist

Egito: Flight 404

Estônia: 8 Views of Lake Biwa

Finlândia: Family Time

França: Emilia Pérez

Geórgia: The Antique

Alemanha: The Seed of the Sacred Fig

Grécia: Murderess

Guatemala: Rita

Hong Kong: Twilight of the Warriors: Walled In

Hungria: Semmelweis

Islândia: Touch

Índia: Lost Ladies

Indonésia: Women from Rote Island

Irã: In the Arms of the Tree

Iraque: Baghdad Messi

Irlanda: Kneecap

Israel: Come Closer

Itália: Vermiglio

Japão: Cloud

Casaquistão: Bauryna Salu

Quênia: Nawi

Quisquistão: Paradise at Mother’s Feet

Latvia: Flow

Líbano: Arzé

Lituânia: Drowning Dry

Malásia: Abang Adik

Malta: Castillo

México: Sujo

Mongólia: If Only I Could Hibernate

Montenegro: Supermarket

Marrocos: Everybody Loves Touda

Nepal: Shambhala

Holanda: Memory Lane

Nigéria: Mai Martaba

Noruega: Armand

Paquistão: The Glassworker

Palestina: From Ground Zero

Panamá: Wake Up Mom

Paraguai: The Last Ones

Peru: Yana-Wara

Filipinas: And So It Begins

Polâonia: Under the Volcano

Portugal: Grand Tour

Romênia: Three Kilometres to the End of the World

Senegal: Dahomey

Sérvia: Russian Consul

Cingapura: La Luna

Eslováquia: The Hungarian Dressmaker

Eslovênia: Family Therapy

África do Sul: Old Righteous Blues

Coreia do Sul: 12.12: The Day

Espanha: Saturn Return

Suécia: The Last Journey

Suíça: Queens

Taiwan: Old Fox

Tajiquistão: Melody

Tailândia: How to Make Millions before Grandma Dies

Tunísia: Take My Breath

Turquia: Life

Ucrânia: La Palisiada

Reino Unido: Santosh

Venezuela: Back to Life

Vietnã: Peach Blossom, Pho and Piano