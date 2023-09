Acaba a greve dos roteiristas de Hollywood após 148 dias

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A greve dos roteiristas de Hollywood chegou ao fim nesta terça-feira, 26, após 148 dias de paralisação. A Associação de Escritores da América (Writers Guild of America) chegou a um acordo provisório com a Aliança de Produtores de Cinema e Televisão (Alliance of Motion Picture and Television Producers), então todos os redatores podem retornar ao trabalho a partir desta quarta, 27, antes mesmo da votação da ratificação final, que acontecerá entre 2 e 9 de outubro. O WGA realizará reuniões de membros nesta semana, pessoalmente e via zoom, para discutir os detalhes do contrato. Dado o apoio entusiástico do comitê de negociação do WGA, espera-se que seja facilmente ratificado por todos os profissionais representados pelo sindicato.

A WGA divulgou o contrato completo de 94 páginas e um resumo dos novos termos acordados, que incluem, entre outras exigências: aumento de remuneração, um novo requerimento de níveis mínimos de profissionais nas salas de roteiristas de TV, melhorias nas condições de pagamento dos roteiristas e de residuais do streaming, além de proteções e restrições sobre o uso de inteligência artificial no processo de escrita.

A regulamentação do uso de inteligência artificial foi estabelecida com várias normas. A inteligência artificial não poderá ser usada para escrever ou reescrever material literário, e o material gerado por IA não poderá servir para minar o crédito e direitos de um escritor. Uum redator poderá usar IA para tarefas de redação se a empresa consentir e desde que ele siga as políticas aplicáveis da companhia, em contrapartida, a empresa não pode obrigar o profissional a utilizar softwares de IA como o ChatGPT. As empresas também deverão informar os roteiristas se algum material fornecido foi gerado por IA ou se incorpora material gerado por IA. Além disso, a WGA ressalta que a exploração de material de escritores para treinar mecanismos de inteligência artificial é proibida.

Os atores de Hollywood, representados pelo sindicato SAG-AFTRA (Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists), seguem em greve após 75 dias de greve.

