A volta por cima de filmes da Pixar que foram prejudicados pela pandemia

Com lançamentos prejudicados pela pandemia de Covid-19, as animações Soul (2020), Red: Crescer é Uma Fera (2021) e Luca (2022) foram disponibilizadas diretamente no streaming Disney+ por causa do período de isolamento. Agora, elas finalmente chegarão aos cinemas em 2024. A decisão da Pixar é uma forma de dar aos três filmes a chance de recuperar parte do investimento perdido devido à crise sanitária que parou o mundo por quase quatro anos.

Seguindo a história de um saxofonista que morre acidentalmente e vai parar no mundo das almas, Soul estreia em 12 de janeiro. A trama da adolescente de ascendência chinesa de Red entra em cartaz em 9 de fevereiro. E jornada do jovem italiano que faz amizade com um monstro marinho de Luca chega aos cinemas em 22 de março. As animações serão acompanhadas pelos curtas Burrow, Kitbull e For the Birds, respectivamente.

Diretor criativo da Pixa, Pete Docter explicou à Variety que os lançamentos do Disney+ fizeram as famílias se acostumarem a ver os filmes em família em streaming. “É mais caro para uma família de quatro pessoas ir ao cinema quando sabe que pode esperar e o filme será exibido no Disney+. Estamos tentando garantir que as pessoas percebam que você está perdendo muita coisa por não ver isso na tela grande. No caso de Elementos, é um espetáculo lindo, há detalhes por toda parte. Acho que você sente mais e é uma experiência melhor. Há também a experiência compartilhada, que você pode ver em uma sala com estranhos, e há algo na energia que vem de outras pessoas que torna toda a experiência mais vibrante e interessante”, elencou o executivo.

Volta por cima de Elementos

Lançado em junho, Elementos teve um início fraco na semana de estreia, arrecadando apenas 30 milhões de dólares nos Estados Unidos, mas já ultrapassou os 500 milhões de dólares em bilheteria mundial. O presidente da Pixar, Jim Morris, declarara em agosto que a obra roteirizada e dirigida por Peter Sohn se tornou lucrativa após seu longo prazo: “Temos muitos fluxos de receita diferentes, mas nas bilheterias que estamos vendo agora, o resultado deve ser melhor do que o ponto de equilíbrio teatral. E depois temos receitas provenientes de streaming, parques temáticos e produtos de consumo. Este certamente será um filme lucrativo para a empresa Disney”.

A chegada de Soul, Red e Luca aos cinemas antecede também a estreia do aguardado Divertida Mente 2, em 14 de junho.

