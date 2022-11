A surpreendente defesa de Helena Bonham a J.K. Rowling e Johnny Depp

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A atriz Helena Bonham Carter saiu em defesa de seu colega Johnny Depp e também da escritora J.K. Rowling, criadora de Harry Potter, em entrevista ao jornal britânico Sunday Times. Na entrevista, a atriz afirmou que a justiça foi feita com relação a Depp após sua vitória em um processo de difamação movido pela ex-esposa do ator, a atriz Amber Heard. “Ele está bem agora. Totalmente bem”, disse.

Os dois trabalharam juntos em vários filmes, como A Noiva Cadáver, A Fantástica Fábrica de Chocolate, Sweeney Todd: O Barbeiro Demoníaco da Rua Fleet e Alice no País das Maravilhas. Depp também é padrinho dos dois filhos da atriz com o diretor Tim Burton.

A atriz afirmou ainda que “odeia a cultura do cancelamento”. “Você bane um gênio por suas práticas sexuais? Haveria milhões de pessoas que, se você olhasse com atenção suficiente para sua vida pessoal, as desqualificaria. Você não pode banir as pessoas. Odeio a cultura do cancelamento. Tornou-se bastante histérico e há uma espécie de caça às bruxas e falta de compreensão”, afirmou.

A declaração foi a deixa para a atriz defender a escritora J.K. Rowling. A autora de Harry Potter foi acusada de transfobia após fazer declarações sobre o tema. “O julgamento das pessoas tem sido levado ao extremo. Vocês não precisam concordar em tudo, isso seria insano e chato. Ela não está querendo dizer isso agressivamente, ela está apenas dizendo algo de sua própria experiência”.

Carter comentou ainda as críticas que os principais atores de Harry Potter, Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint, fizeram contra Rowling. “Pessoalmente, sinto que eles deveriam deixá-la ter suas opiniões, mas acho que eles estão cientes de que querem manter sua própria base de fãs”.

Continua após a publicidade