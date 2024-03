A presença mais aguardada está no Oscar 2024 – e não é a de um humano

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

O cachorro Messi, que interpreta o personagem Snoopy no filme Anatomia de Uma Queda, compareceu à cerimônia da 96ª edição do Oscar na noite deste domingo, 20. Em uma foto publicada pela Max, plataforma que transmite o prêmio junto ao canal pago TNT, o talentoso border collie aparece sentado em uma das poltronas no Dolby Theatre, em Los Angeles.

No dia de hoje, esse é o Messi mais famoso do mundo 🐶✨ #Oscars pic.twitter.com/UQP5Oyfw4E — Max Brasil (@StreamMaxBR) March 10, 2024

Nos últimos dias, de acordo com uma publicação da revista americana The Hollywood Reporter, a Neon, distribuidora de Anatomia de Uma Queda, disse que diversos executivos americanos reclamaram da presença do animal durante o tradicional almoço de indicados ao Oscar, já que ele roubou a cena e pode ter ajudado a angariar votantes para o filme, que concorre em várias categorias principais, entre elas melhor direção para Justine Triet e, claro, melhor filme. A saia-justa teria provocado um movimento para que Messi não fosse à cerimônia da entrega dos troféus. A Academia de Hollywood, porém, não confirmava a informação.

Segundo a treinadora e tutora de Messi, Laura Martin, o cão tem atraído uma atenção descomunal desde o Festival de Cannes, onde o filme levou a cobiçada Palma de Ouro – e o border collie conquistou o adorável prêmio extra-oficial chamado de Palm Dog. “Ele ficou bem famoso na França, mas o que vimos nos Estados Unidos, toda a atenção que ele tem recebido por sua atuação é algo além do que imaginávamos”, disse Laura. Em uma das cenas mais marcantes, o cachorro precisa fingir que foi envenenado, deixando todo seu corpo mole como se estivesse morto, mas de olhos abertos. Confira abaixo o vídeo da treinadora:

