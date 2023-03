A piada infame de Jimmy Kimmel com o tapa de Will Smith

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Era óbvio que o apresentador do Oscar 2023, Jimmy Kimmel, não perderia a chance de ironizar o falado tapa de Will Smith em Chris Rock no ano passado. No meio de seu discurso de abertura, Kimmel explicou a nova política de segurança do evento. “Isso é por que quero que todos se sintam seguros. Eu quero ficar seguro”, disse ele. “Então, se algo violento ocorrer, saiba que você em seguida vai ganhar o Oscar de melhor ator e terá a chance de falar seu discurso normalmente.” Após risos da plateia, Kimmel completou: “Não, sério, se algo violento acontecer, não faça nada, assim como vocês fizeram no ano passado.”

Kimmel depois citou personagens e atores que o protegeriam antes de alguém subir ao palco para atacá-lo. “Antes de chegar até mim tem que passar por Adonis Creed (Michael B. Jordan), Michelle Yeoh, o Mandalorian (Pedro Pascal), o Homem-Aranha (Andrew Garfiel) e o Fabelman (Steven Spielberg).”