A passagem peculiar de Tina Turner pelo cinema

É difícil pensar em Tina Turner sem relembrar a icônica cena do clipe de We Don’t Need Another Hero, trilha sonora de Mad Max 3: Além da Cúpula do Trovão. Com um cabelão loiro armado e uma roupa sexy, mas lembrando uma guerreira, a cantora marcou o filme pós-apocalíptico, de 1985, interpretando a vilã que enfrenta o protagonista, vivido por Mel Gibson. A qualidade questionável do filme não foi suficiente para impedi-lo de ganhar o status de cult. Já a atuação caricata de Tina logo acabou esquecida diante da trilha sonora poderosa que superou o próprio legado do longa.

Antes, Tina fez uma passagem mais louvável pelo cinema no filme Tommy, uma ópera rock baseada no álbum de mesmo nome do The Who. Os integrantes da banda participam do longa que vai do musical ao satírico, com grandes nomes da música no elenco — além de Tina, participam do filme Elton John, Eric Clapton, entre outros. Para fechar o currículo de pontas de Tina no cinema, estão a sátira O Sargento Pepper e sua Banda, de 1978, e a comédia O Último Grande Herói, de 1993, de Arnold Schwarzenegger. Como atriz, Tina Turner se provou, de fato, uma grande cantora.