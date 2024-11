A parceria do Coliseu com o Airbnb que irritou romanos

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Com o lançamento do filme Gladiador II, a empresa Airbnb se juntou ao Coliseu para oferecer uma experiência no mínimo intrigante aos turistas: o plano é proporcionar a um grupo seleto de pessoas a chance de ser um gladiador na arena histórica. A proposta, porém, não agradou a muitos cidadãos romanos. “Não podemos tornar um dos monumentos mais importantes do mundo num parque temático”, afirmou nas redes o assessor de cultura da Roma Massimiliano Smeriglio. “Não somos a Disneylândia; nós somos Roma”, esbravejou a porta-voz da associação de moradores do centro histórico da cidade, Viviana Piccirilli Di Capua.

A reação parece um tanto exagerada. Segundo o Airbnb, a experiência com duração de três horas está marcada para apenas dois dias, 7 e 8 de maio de 2025. Cada data vai receber dezesseis pessoas, no caso, oito com direito a um acompanhante, a partir do fim da tarde, após o encerramento das atividades cotidianas do Coliseu. Os selecionados poderão visitar as câmaras subterrâneas onde os gladiadores se preparavam para os combates e vestir uma armadura especial. Após a visita aos labirintos do local, um jantar leve será servido, seguido de um treino para um embate – de brincadeirinha, claro.

Para justificar a ação, feita também para divulgar o novo filme, o Airbnb doou 1,5 milhão de euros para o parque arqueológico que cuida do Coliseu. Em resposta às críticas, a empresa afirmou que o evento vai “respeitar o monumento” e “será baseado em uma pesquisa histórica rigorosa”. Por enquanto, a experiência se mantém de pé. Aos interessados, é necessário um cadastro no site airbnb.com/gladiador a partir de 27 de novembro, às 11h, horário de Brasília. Não há valores citados no site e a ida e a hospedagem em Roma é responsabilidade do viajante.