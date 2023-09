A nova esperança do diretor de ‘Bacurau’ na disputa pelo Oscar

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Todo ano, o Comitê de Seleção da Academia Brasileira de Cinema decide qual dos títulos lançados ao longo dos doze meses anteriores será enviado para consideração da Academia americana, que organiza a maior premiação do cinema mundial — o Oscar. Aguardada por muitos, a escolha afeta a distribuição e alcance do filme que contemplar e é uma das credenciais mais valorizadas no circuito nacional. Na manhã desta terça-feira, 12, enfim, a espera acabou e o veredito foi divulgado: o felizardo é Retratos Fantasmas, documentário de Kleber Mendonça Filho — diretor de Bacurau (2019)–, atualmente em cartaz no país, distribuído pela Vitrine Filmes.

A jornada de Retratos rumo a esta escolha se iniciou em maio de 2023, quando o filme foi primeiro exibido em sessão especial do Festival de Cannes, quatro anos após Kleber vencer o prêmio do júri com Bacurau e dois depois de sua participação como jurado ao lado de Spike Lee, Maggie Gyllenhaal e mais. Na última segunda, 11, o longa também fez sua estreia no Canadá, exibido no Festival Internacional de Toronto, o TIFF. Em seu perfil na rede X (antigo Twitter), o cineasta agradeceu o voto de confiança: “Obrigado por todas as expressões de boas vibes que temos recebido. Vou replicar as aspas de Emilie [Lesclaux, produtor]: ‘Felizes e honrados pela indicação, 10 anos depois do Som ao Redor. O filme está num momento de muita exposição internacional e, no final da terceira semana de lançamento no Brasil e Portugal, ainda com sessões lotadas. Vamos trabalhar para que ele seja visto o mais possível.”

RETRATOS FANTASMAS recebe a indicação para representar o Brasil no Oscar. Obrigado por todas as expressões de boas vibes que temos recebido. Vou replicar as aspas de Emilie: “felizes e honrados pela indicação, 10 anos depois do Som ao Redor… pic.twitter.com/mCX9r9lX1m — Kleber Mendonça Filho (@kmendoncafilho) September 12, 2023

Retratos Fantasmas é um documentário sobre o centro de Recife mediado pela história das salas de cinema que lá existiram e existem. Produzido ao longo de 7 anos, o filme junta imagens de arquivo, filmagens e depoimentos para traduzir os laços emocionais do diretor à cidade, seu passado e o rápido processo de urbanização que a transformou.

O filme agora será avaliado pelo júri da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Los Angeles, que também considera obras de mais de 90 países para definir as 5 que competirão oficialmente ao Oscar de melhor filme estrangeiro. Segundo Ilda Santiago, presidente do Comitê de Seleção, a decisão veio após “três horas de debate”, que levaram em consideração “a diversidade e qualidade dos filmes.”

