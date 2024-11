A nova aventura da escritora Colleen Hoover no cinema

VEJA Mercado - quinta, 21 de novembro

Uma reforma da Previdência será urgente em breve, diz Jeferson Bittencourt

VEJA Mercado desta terça-feira recebeu o chefe de macroeconomia do ASA e ex-secretário do Tesouro. Entre outros assuntos, ele afirmou que reforma de 2019 foi corroída e que limite no aumento do mínimo é insuficiente.