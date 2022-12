A Netflix lançou mais de 150 filmes em 2022 – eis os 11 melhores

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Em 2021, a Netflix surpreendeu ao afirmar que lançaria um filme original inédito por semana. Dito e feito, a missão foi cumprida. Este ano, a plataforma de streaming aumentou exponencialmente a produção de longas, passando de 150 títulos provenientes de vários países. Claro que nesse mar de estreias há de tudo um pouco – e algumas pérolas se sobressaem. Confira a seguir uma seleção com onze belos filmes lançados pela Netflix em 2022.

O Soldado que Não Existiu

Baseado em fatos, o filme com Colin Firth narra a história de oficiais ingleses que bolaram um plano mirabolante para enganar Hitler e os nazistas na II Guerra Mundial.

Arremessando Alto

Em mais um bom desempenho de Adam Sandler longe da comédia pastelona, o filme segue um caça-talentos profissional do basquete que encontra um jovem talentoso em um momento de crise na carreira.

Metal Lords

Numa divertida saga de amadurecimento, dois adolescentes desajustados querem formar uma banda de heavy metal – e a chegada de uma garota cheia de atitude mexe com os planos deles.

As Nadadoras

O filme faz um emocionante retrato da jornada das irmãs sírias Yusra e Sara, atletas profissionais, em busca de refúgio na Europa. As nadadoras ajudaram a salvar um bote com refugiados ao atravessar o mar Egeu.

O Enfermeiro da Noite

Filme que pode dar uma nova indicação ao Oscar para Eddie Redmayne, a trama segue a história real de uma enfermeira (Jessica Chastain) que ajudou uma investigação relacionada ao seu colega de trabalho.

O Milagre

O drama de suspense mostra uma enfermeira, em 1862, diante de um mistério: uma criança em jejum absoluto por meses. Seria um milagre ou uma farsa? Belíssima produção com Florence Pugh no protagonismo.

Nada de Novo no Front

Baseado no livro de mesmo nome, título polêmico da literatura alemã, o filme faz um retrato visceral da inutilidade da guerra ao acompanhar um grupo de jovens iludidos no front da I Guerra Mundial

O Amante de Lady Chatterley

Romance clássico da literatura mundial, a história de amor envolvendo uma mulher da alta sociedade e um empregado ganhou tratamento de luxo no filme que transborda sensualidade, com Emma Corrin e Jack O’Connell no protagonismo.

Pinóquio por Guillermo del Toro

Projeto ambicioso do cineasta mexicano, a animação em stop motion narra a história do famoso boneco de madeira que ganha vida – aqui, em meio ao duro contexto histórico do crescimento do fascismo na Itália.

Bardo, Falsa Crônica de Algumas Verdades

Com um clima entre o sonho e o pesadelo, o diretor Alejandro G. Iñarritu transita por sua jornada pessoal enquanto narra pontos importantes da história do México. O filme chega à Netflix no dia 16 de dezembro.

Glass Onion: Um Mistério Knives Out

Continuação de Entre Facas e Segredos, o filme traz de volta o detetive Benoit Blanc (Daniel Craig) para desvendar um mistério, além de um grande elenco estrelado. Chega na Netflix no dia 23 de dezembro.