A mudança radical de um galã para interpretar obeso no cinema; veja foto

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Famoso por interpretar o galã de A Múmia (1999), Brendan Fraser surgiu irreconhecível na primeira imagem de divulgação do filme The Whale (A Baleia, em tradução literal), longa dirigido por Darren Aronofsky, publicada nas redes sociais pela produtora A24. Para dar vida ao personagem Charlie, um professor que sofre de obesidade mórbida e pesa 272 quilos, o ator precisou engordar muito. No longa, Fraser contracena com Sadie Sink, intérprete de Max em Stranger Things, série de sucesso da Netflix, que representa sua filha na obra.

O filme será apresentado na 79ª Mostra de Cinema Internacional de Veneza, que começa no próximo domingo. The Whale conta a história de um homem obeso que sofre de compulsão alimentar e que quer se reconectar com sua filha.

Confira:

Premiering at the 79th Venice Film Festival 🇮🇹

• Darren Aronofsky's THE WHALE starring Brendan Fraser and Sadie Sink

• Joanna Hogg's THE ETERNAL DAUGHTER starring Tilda Swinton

• Ti West's PEARL starring Mia Goth pic.twitter.com/AxlAbhWDRo — A24 (@A24) July 26, 2022

