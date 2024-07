A miopia americana na lista dos ‘melhores livros do século’ do NYT

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Listas de melhores e piores do ano, da década, do século, e assim por diante, são comuns no jornalismo – e ainda mais populares na era da internet. Mais comum ainda é que grandes publicações ou empresas dos Estados Unidos façam listas tidas como definitivas, elegendo os títulos e produtos considerados os melhores por eles, claro. Anunciadas com a missão pretensiosa de ser “o melhor do mundo nesse determinado período”, essas listas costumam se revelar um substrato explícito da miopia dos americanos em relação ao resto do planeta. Foi o que ocorreu recentemente quando a Apple se arriscou em eleger os 100 melhores discos de todos os tempos – e falhou miseravelmente com uma seleção controversa e dominada por americanos e ingleses. Não deu outra: virou piada. Agora foi a vez do The New York Times entrar nessa cilada: o tradicionalíssimo jornal americano reuniu um corpo votante de 500 pessoas, entre escritores, críticos e jornalistas, para eleger os cem melhores livros do século XXI. O critério? Ter sido publicado em inglês a partir de 1º de janeiro de 2000.

Sendo assim, a lista é dominada por autores, de novo, americanos e ingleses, ou de best-sellers que ganharam tradução por lá neste período. Caso da italiana Elena Ferrante, que figura na lista com três livros, e ocupa o primeiro lugar do ranking com A Amiga Genial. Vale lembrar que, para além de ter vendido como água, a obra de Ferrante foi adaptada em uma série da HBO, fazendo dela um nome indelével da mente dos votantes. Boa parte dos estrangeiros eleitos, aliás, tinham o reforço de uma adaptação para as telas ou um prêmio exuberante na estante – caso de Não me Abandone Jamais, do japonês Kazuo Ishiguro, livro que foi adaptado em um filme e seu autor laureado com o Nobel; e Os Anos, de Annie Ernaux, que possui a mesma aclamada honraria. Essa constatação não anula o valor das obras citadas, mas reforça o quão grandioso e premiado um livro escrito em língua não inglesa precisava ser para estar na lista.

Há brasileiros na lista do NYT?

Não, não há brasileiros na lista. E quem perde é o The New York Times. Neste século o Brasil colocou nas livrarias títulos memoráveis, como o premiado Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior; O Avesso da Pele, de Jeferson Tenório; Vertigem, de Carla Madeira; Budapeste, de Chico Buarque; O Cheiro do Ralo, de Lourenço Mutarelli; e isso só para citar alguns. Talvez daqui há alguns anos eles caiam na graça dos americanos — e que não demore tanto como Machado de Assis, que só recentemente se popularizou por lá nas mãos de uma crítica do TikTok.

