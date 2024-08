A escandalosa fraude em trailer de filme de Coppola: ‘Vacilamos’

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

O trailer do novo filme de Francis Ford Coppola, Megalopolis, saiu do ar após o estúdio Lionsgate assumir que usou citações falsas de críticos cinematográficos na abertura do vídeo. A ideia era mostrar que o diretor de O Poderoso Chefão sempre foi muito criticado por seus filmes, com argumentos, por vezes, duros de engolir, mas que com o passar dos anos se provavam exagerados, ficando a obra e não as críticas.

O erro, no entanto, foi colocar no trailer de Megalopolis críticas que nunca existiram a filmes clássicos do diretor, de 85 anos, como o já citado O Poderoso Chefão, de 1972, Apocalypse Now, de 1979 e Drácula de Bram Stoker, de 1992. “Lionsgate está imediatamente recolhendo o trailer de Megalopolis“, disse um porta-voz da empresa à revista Variety. “Oferecemos nossas sinceras desculpas aos críticos envolvidos e a Francis Ford Coppola e à American Zoetrope (estúdio do diretor) por esse erro imperdoável em nosso processo de verificação. Nós vacilamos. Sentimos muito.”

Um dos críticos da revista Variety comentou o escândalo. “Mesmo que você seja uma das pessoas que não gostam de críticos, nós dificilmente merecemos que palavras sejam colocadas em nossas bocas”, escreveu Owen Gleiberman.

Sobre o que é o filme

O longa-metragem foi totalmente financiado pelo diretor, custou 120 milhões de dólares e foi exibido no início deste ano no Festival de Cannes, na França. A reportagem de VEJA cobriu o festival, assistiu ao filme e participou de uma entrevista coletiva com o diretor. Apesar de ter sido amplamente aplaudido na sessão de gala — como é de praxe na exibição que conta com a presença do elenco e do diretor –, Megalopolis causou reação adversa entre os críticos. Entre seus pontos positivos estão elementos que atestam a criatividade ainda borbulhante de Coppola, que usa sem receios cenas com quebras de expectativas e reviravoltas embaladas por um ritmo envolvente e uma trama instigante. Por outro lado, o roteiro exagerado e filosófico, o qual sugere que a humanidade está fadada ao fim por culpa do surgimento da civilização, em muitos momentos é raso e usa o histórico romano sem contexto adequado.

