A entrevista de emprego sangrenta feita pelos diretores de ‘Premonição 6’

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A franquia Premonição, parada desde 2011, é especialista na criação de cenas de morte estapafúrdias, com sangue jorrando por todos os lados — legado que os novos diretores escolhidos para comandar o sexto filme da série se revelaram versados. Segundo o jornal americano The Hollywood Reporter, os cineastas Zach Lipovsky e Adam B. Stein fizeram uma pegadinha com os produtores do filme durante uma reunião de Zoom para provar que eram dignos do cargo— uma entrevista de emprego para lá de inusitada, mas que deu certo.

Durante a reunião on line, uma lareira que estava atrás dos cineastas deu início a um incêndio no cômodo. Eles conseguiram apagar as chamas, mas, logo em seguida, quando se sentaram em frente ao computador novamente, um ventilador de teto caiu e decapitou um deles. O clima de preocupação foi substituído por boas risadas quando os presentes na reunião perceberam que tudo não passava de uma pegadinha. Os cineastas usaram uma combinação de imagens pré-gravadas e efeitos visuais para simular o incêndio e o momento da decapitação. A transição entre o ao vivo e o gravado até mesmo surpreendeu os produtores e executivos, que na hora não notaram nenhuma mudança. E foi assim, provando na prática que entendem de cenas criativas de morte, que Lipovsky e Stein se destacaram entre mais de 200 candidatos e se tornaram os diretores de Premonição 6.

O longa ainda não teve muitos detalhes revelados, mas o conceito geral dos filmes deve se manter: uma pessoa tem uma premonição, consegue evitar a sua morte e a de outras pessoas fazendo com que a Morte vá atrás dos sobreviventes para completar o serviço. O projeto é de Jon Watts, que recentemente comandou a trilogia do Homem-Aranha de Tom Holland para a Marvel, e o roteiro será escrito por Guy Busick e Lori Evans Taylor, de Casamento Sangrento e o quinto filme de Pânico.