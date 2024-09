A derrocada vertiginosa de Neil Gaiman após acusações de assédio sexual

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A Disney interrompeu por tempo indeterminado a produção de uma adaptação do romance O Livro do Cemitério, de Neil Gaiman, informou o jornal The New York Times. Segundo a publicação, as acusações de abuso sexual envolvendo Gaiman, que vieram a público recentemente, não teriam sido a única razão para a interrupção — mas foram, sim, apontadas por uma pessoa ligada ao estúdio como um dos motivos que embasaram a decisão.

Autor de dezenas de livros e quadrinhos populares, como The Sandman e Coraline — que viraram, respectivamente, série na Netflix e animação nos cinemas — o inglês tinha uma reputação ilibada na indústria, ganhou inúmeros prêmios e chegou a ser nomeado uma das 100 pessoas mais influentes de 2023 pela revista Time. A situação, no entanto, mudou com a efusão de denúncias contra ele.

Quais são as acusações contra Neil Gaiman?

As acusações contra Gaiman se acumularam nos últimos meses: no total, cinco mulheres fizeram denúncias de assédio sexual contra o autor, que teriam acontecido entre 1986 e 2022. Os relatos começaram a pipocar em julho, através do podcast Master: The Allegations Against Neil Gaiman, onde as supostas vítimas relataram situações como a cobrança de favores sexuais em troca de moradia, sexo por telefone sem consentimento, tentativas de beijos forçados e toques indevidos — uma delas, inclusive, disse que chegou a confrontar o autor, e que ele teria pagado a ela uma quantia que mais tarde percebera ser para abafar o caso. Ele, no entanto, nega qualquer irregularidade ou má conduta.

Desde que os relatos surgiram, as adaptações de Gaiman acabaram em um limbo de incertezas. Produção da Netflix, Garotos Detetives Mortos foi cancelada em agosto com apenas uma temporada, e sem maiores explicações sobre o motivo que levou à interrupção da história — Sandman, no entanto, segue em produção. Segundo a Variety, a terceira e última temporada de Good Omens, da Amazon, teria sido interrompida — Gaiman teria, inclusive, sugerido se afastar da produção em um primeiro momento para que a série seguisse em produção em meio à crise, noticiou o Deadline. Por enquanto, as adaptações envolvendo a obra do autor permanecem em um limbo de onde dificilmente vão sair.

