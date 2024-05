A decisão da filha de Tom Cruise que revela mágoa com a ausência do pai

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A filha de Tom Cruise e Katie Holmes, Suri, que completou 18 anos no mês passado, abandonou o sobrenome do pai, com quem não tem contato há mais de uma década, e adotou o nome do meio da mãe — atendendo, agora, como Suri Noelle. Segundo a revista americana Hello!, a nova alcunha foi flagrada na folha de elenco do musical Head Over Heels, estrelada por ela em Nova York.

Katie e Tom foram casados por cinco anos, mas se separaram em 2012, quando Suri tinha 6. A relação do ator com a Cientologia, religião controversa que segue até hoje, e o desgosto de Katie com a ideia de a filha ser tragada para a crença por pressão do pai teria levado a atriz a pedir o divórcio. Desde então, até onde se sabe, o astro tem pouco ou nenhum contato com a adolescente, que foi criada pela mãe em Nova York.

Além de Suri, Tom Cruise tem ainda outros dois filhos, estes já adultos — Isabella Jane Cruise, 31, e Connor Cruise, 29, adotados pelo astro de Top Gun durante o relacionamento com a também atriz Nicole Kidman, com quem foi casado por onze anos. Os dois, assim como Tom, seguem a Cientologia e mantêm contato com o pai, apesar de raramente aparecerem juntos publicamente — mas não são próximos da mãe. Em 2018, inclusive, Nicole Kidman deu uma rara declaração sobre a situação com os rebentos. “Eles são adultos. Eles são capazes de tomar suas próprias decisões. Eles escolheram ser cientologistas e, como mãe, é meu trabalho amá-los”, disse ela em entrevista ao site Who.

