A chegada triunfal de Tom Cruise na pré-estreia de ‘Top Gun: Maverick’

Um tapete vermelho lotado de celebridades é um evento pomposo para a maior parte da humanidade, mas Tom Cruise e a equipe de Top Gun: Maverick levaram o conceito de pré-estreia a outro nível na quarta-feira, 4. Previsto para estrear no Festival de Cannes em algumas semanas, a aguardada sequência do longa de 1986 teve sua primeira exibição marcada pela chegada triunfal de Tom Cruise de helicóptero: detalhe, ele estava pilotando a aeronave.

O evento aconteceu em San Diego, em um porta-aviões aposentado chamado USS Midway. Cruise, que é um piloto licenciado há anos, honrou seu personagem, que também é piloto, e aterrizou o helicóptero na borda da embarcação, desfilando até a entrada do tapete vermelho diante de fãs alvoroçados. Bem humorado, ele brincou que chegar de Uber seria simples demais, e acompanhou o show aéreo de jatos que animou a plateia.

Lançado em 1986, Top Gun: Ases Indomáveis foi um grande sucesso, e sua continuação está em discussão há mais de uma década. Programado para estrear em 2020, Top Gun: Maverick foi um dos filmes que sofreram com atrasos da pandemia, mas será finalmente exibido ao público a partir do dia 26 de maio. Antes disso, porém, foi apresentado ao elenco e convidados no Civic Center Theatre, depois de quatro horas de tapete vermelho no porta-aviões.

Em entrevista à imprensa durante o evento, o produtor Jerry Bruckheimer confirmou que Cruise, assim como em boa parte de suas produções, dispensou os dublês. “Toda vez que você o vir voando, é ele mesmo naquele jato”, explicou. Além de Cruise, outra estrela do longa original que retorna para a sequência é Val Kilmer. “Tom disse: ‘Não vou fazer o filme sem Val’. Tivemos que conversar com Val, mas ele concordou e ajudou a criar a cena conosco”, contou o produtor.

Tom Cruise ainda está por trás da preparação de outros atores do elenco, que enfrentaram um treinamento feito pelo protagonista para que eles se pareçam com aviadores reais e suportem as cenas de voo. “Tom montou um programa de voo para que, quando fossemos gravar no F/A18, não estivéssemos desmaiando ou vomitando”, revelou Glen Powell. O treinamento incluía entre duas e três horas de natação, seguidas por mais duas horas de voo: “Estávamos todos aterrorizados, mas conseguimos”, contou Jay Ellis.

Confira um vídeo da chegada:

Tom Cruise just arrived to the #TopGunMaverick premiere in a helicopter he flew himself pic.twitter.com/uA4X0UL4DZ — The Hollywood Reporter (@THR) May 4, 2022