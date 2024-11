A caracterização de Leandro Hassum para viver Silvio Santos em novo filme

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

O filme Silvio Santos Vem Aí, programado para chegar aos cinemas no dia 14 de agosto de 2025, terá Leandro Hassum na pele do fundador do SBT, que morreu no último 17 de agosto, aos 94 anos. O ator aparece caracterizado como o dono do baú em uma foto inédita divulgada nesta quinta-feira, 21, ostentando uma portentosa peruca e o tradicional microfone atado ao peito que virou marca registrada de Silvio.

Produzido pela Paris Filmes, o longa já começou a ser filmado, e “vai mostrar os bastidores do programa que consagrou o maior comunicador do país”, diz a nota publicada pelo estúdio nas redes sociais. Essa, no entanto, não é a única produção recente sobre o magnata da comunicação: em setembro, o longa Silvio, de Marcelo Antunez, chegou aos cinemas com Rodrigo Faro na pele do protagonista, revivendo a história do sequestro da família Abravanel em 2001. Antes disso, em 2022, a série O Rei da TV, disponível no Disney+, também levou para as telas a história do apresentador, com foco no momento em que Silvio foi diagnosticado com uma doença grave que poderia ter acabado com sua carreira na televisão.

