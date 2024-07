A atriz de Hollywood que virou amuleto da sorte do Brasil na Olimpíada

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Desde que a Olimpíada de Paris começou, na semana passada, a capital francesa está recheada não apenas de atletas e turistas de todo o mundo, mas também de celebridades de Hollywood. Uma delas, inclusive, virou uma espécie de amuleto da sorte do Brasil: a atriz australiana Nicole Kidman. Coincidência ou não, a estrela de Big Little Lies esteve presente na plateia em duas das quatro medalhas conquistadas pelo Brasil até agora — os bronzes de Rayssa Leal no skate e da seleção brasileira feminina de ginástica artística na competição por equipes.

Nas redes sociais, há imagens de Kidman ao lado do marido, o cantor country Keith Urban, fazendo uma “ola” no meio da galera e interagindo de maneira simpática com o público na final do skate street feminino. Na ginástica, fotos da atriz próxima à torcida brasileira, com a bandeira verde e amarela aparecendo à sua frente, reforçaram a fama de pé quente conquistada por ela. Para não perder a piada, brasileiros brincaram nas redes que a atriz é uma espécie de Mick Jagger às avessas — já que o roqueiro do Rolling Stones tem fama de ser pé frio em suas torcidas esportivas.

Imagina ir ver a Rayssa Leal, e DO NADA conhecer a Nicole Kidman, que surto??? pic.twitter.com/xNBMokkzvE — Nazaré Amarga (@NazareAmarga) July 28, 2024 Continua após a publicidade

SOCORRO! A atriz Nicole Kidman fazendo a OLA na final do skate feminino em que Rayssa Leal ganhou medalha de bronze. 🗣 #Paris2024 pic.twitter.com/t2h1vREcU6 — Séries Brasil (@SeriesBrasil) July 28, 2024

já é a segunda medalha BR que a Nicole vê #OlympicGames pic.twitter.com/PNI5Hn0qRm — camila (@camilahenrs) July 30, 2024

