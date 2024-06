A aposta da Netflix no próximo filme do diretor de ‘Marte Um’

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Em busca de novas parcerias e diversidade de títulos em seu catálogo, a Netflix vai produzir o próximo filme do diretor mineiro Gabriel Martins, conhecido por seu trabalho primoroso no filme nacional Marte Um. O novo longa batizado de Vicentina Pede Desculpas vai acompanhar a história de uma mãe que carrega o luto da perda do filho, um motorista que causou a morte de várias pessoas. Inicialmente, o filme seria feito em parceria com a RT Features, mas o projeto acabou no limbo com a chegada da pandemia. Agora, ele ganha sobrevida (e investimento) pelo selo Netflix.

“Eles nos apresentaram o projeto, a gente leu o roteiro e se apaixonou rapidamente”, diz a VEJA Gabriel Gurman, diretor de filmes da Netflix Brasil. “É um roteiro lindo e tocante.” Segundo Gurman, a plataforma americana vai respeitar o processo artesanal de trabalhar da produtora mineira Filmes de Plástico, da qual Martins é um dos sócios. “Essa parceria nos interessa, pois carrega a diversidade da cultura brasileira e dá voz à talentos locais, com histórias autênticas. Por isso, vamos manter a essência do trabalho deles, sem pressão para o lançamento”, conta Gurman. A equipe será a mesma de Marte Um e, por enquanto, o filme está em fase de finalização de roteiro para entrar em produção.

Brasil de olho no Oscar

Lançado em 2022, Marte Um arrebatou o público ao narrar, com simplicidade, mas de forma impactante, o dia a dia de uma família comum brasileira: o pai é porteiro de um prédio, a mãe uma diarista que vive de bicos, a filha adolescente que é a primeira da família a entrar na faculdade, e o caçula, um garoto que joga futebol, mas sonha em ser astronauta. O longa foi eleito no ano seguinte para representar o Brasil na busca por uma vaga no Oscar – ambição que a Netflix não descarta. “Pra gente o mais importante é narrar uma boa história e atingir novos públicos. Mas, sim, o projeto tem características que podem levar à prêmios. Não é nosso primeiro objetivo, mas está no radar”, garante Gurman.