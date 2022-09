5 streamings ideais para cinéfilos – e não, a Netflix não é uma delas

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Entre opções abundantes de plataformas de streaming, algumas poucas e mais direcionadas agradam os aficionados por cinema — e também os que estão começando a se aventurar na escola dos cinéfilos. A seguir, confira cinco sites que oferecem bons filmes, entre clássicos e lançamentos, além de uma curadoria especial para quem está aberto a descobrir novidades

Mubi, o diferentão

Enquanto a Netflix explodia no mundo, o canal Mubi conquistava, aos poucos, o público de gosto diferentão. Seu diferencial era a oferta de poucos filmes, todos na linha cult, que ficavam por um período específico no site até ser substituído por outra opção. Hoje, o site é também uma espécie de rede social de cinéfilos, possui um catálogo mais amplo, entre filmes antigos e lançamentos frescos recém-saídos de premiações – como o belíssimo japonês Drive My Car, vencedor do Oscar de melhor filme internacional, e o aflitivo Crimes of the Future, exibido este ano no Festival de Cannes. A assinatura custa 29,90 reais mensais, e estudantes conseguem um desconto.

HBO Max, a popular

Para além das séries da HBO, como a popular Game of Thrones, a plataforma conta com todos os filmes da Warner Bros. Ou seja: estão por lá as sagas da DC Comics, as aventuras de Harry Potter e os devaneios filosóficos de Matrix. Sem falar de clássicos que merecem esse selo, como o Mágico de OZ, Cantando na Chuva e A Cor Púrpura. As opções de assinatura começam em 19,90 reais por mês.

Prime Video e o reforço da MGM

Recentemente, a plataforma da Amazon adicionou uma variedade de filmes, entre clássicos e atuais, num aceno da fusão do site com a MGM – grande produtora da era de ouro de Hollywood, dona de séries como 007 e Rocky. Além disso, amparada pela Amazon Studios, o canal também tem produções originais exclusivas, como os recentes Treze Vidas e Samaritano, com Sylvester Stallone.

Belas Artes À La Carte, de clássicos a premiados

Braço do Cine Belas Artes, tradicional cinema de rua de São Paulo, a plataforma oferece raridades do fundo do baú e filmes independentes que brilharam em festivais e premiações. O belíssimo Meu Pai, com Anthony Hopkins está no catálogo do site, assim como A Felicidade das Pequenas Coisas, o gracioso filme que deu ao Butão sua primeira indicação ao Oscar. Um dos trunfos do site é a possibilidade de alugar individualmente os títulos, para quem não quiser se comprometer com a assinatura de 9,90 reais mensais.

Reserva Imovision, o melhor do cinema independente

A plataforma agrega o vasto acervo de filmes da distribuidora independente brasileira Imovision. Estão por lá desde longas premiados em grandes festivais europeus, como o japonês Assunto de Família, do diretor Hirokazu Koreeda, vencedor da Palma de Ouro em Cannes em 2018; passando por clássicos, caso de Hiroshima, Meu Amor (1959); até produções inéditas no cinema. Vale explorar os muitos títulos iranianos do canal, entre eles A Separação, Táxi Teerã e o terror cult Garota Sombria Caminha pela Noite. A assinatura após o período de degustação custa 24,90 reais.