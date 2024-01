5 ótimos filmes que entraram de fininho na Netflix

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

O ranking de mais assistidos da Netflix, atualmente, conta com vários títulos que não são originais da plataforma – ou seja, foram produzidos por outros estúdios e passaram pelo cinema há alguns anos. O fenômeno acontece porque recentemente a Netflix adicionou ao seu catálogo vários desses filmes, como Top Gun: Maverick e Êxodus, duas superproduções que logo caíram na graça dos assinantes do canal. Confira a seguir, cinco dicas de longas que fizeram menos barulho ao desembarcar na plataforma, mas são ótimas pedidas.

Os Descendentes

Com George Clooney e Shailene Woodley, o filme de 2011, vencedor do Oscar de melhor roteiro adaptado, narra o drama de um empresário havaiano que precisa lidar com uma briga familiar por herança e cuidar das duas filhas sozinho enquanto sua esposa está em coma. Uma trama de redenção e reflexões sobre o que de fato importa na vida.

Druk – Mais uma Rodada

Vencedor do Oscar de melhor filme internacional, o longa dinamarquês de 2020 é uma daquelas pérolas raras que une criatividade, simplicidade e emoção e que, de vez em quando, surgem no cinema. Na trama principal, um grupo de professores decide testar uma teoria na qual a ingestão de uma quantidade específica de álcool por dia facilita o modo de viver a vida. Eventualmente, as doses vão aumentando, causando desde situações cômicas até trágicas.

Festa no Céu

Antes do pop Viva – A Vida é uma Festa (2017), animação que mostra o mundo dos mortos no México, o filme Festa no Céu, de 2014, já havia feito essa viagem de forma encantadora. A trama segue um triângulo amoroso com contornos de Romeu e Julieta: ao acreditar que sua amada está morta, um dos protagonistas aceita a morte e se embrenha no mundo fantástico do além.

Anônimo

Protagonizado por Bob Odenkirk, o filme é ideal para fãs de ação e cenas de luta. Na história, um homem que se aposentou do crime vive uma rotina comum com a família – cotidiano interrompido por um assalto de uma dupla desavisada que entra na casa errada. O protagonista não reage na hora, mas, após uma enxurrada de críticas sobre sua “covardia”, ele sai na caça dos ladrões.

David Contra os Bancos

Em clima de Davi contra Golias, a história inspirada em fatos reais acompanha a jornada de um vendedor de carros que abre um banco específico para impulsionar a economia de sua pequena cidade na Inglaterra – uma atitude ousada, que ajuda o local a sair da pindaíba, mas incomoda os grandes bancos do país.