5 filmes quentes para curtir no frio debaixo da coberta em casa

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

As temperaturas dos termômetros baixaram neste fim de semana. Mas, nas plataformas de streaming, não faltam opções de bons filmes para esquentar os ânimos dentro de casa. Confira a seguir cinco dicas:

As Golpistas

Onde ver: HBO Max

Com humor e uma explosão de sensualidade, o filme narra a história real de um grupo de strippers que aplicou golpes em clientes e, eventualmente, caiu na mira da polícia. O elenco é encabeçado por Constance Wu e Jennifer Lopez, que, além dos dotes dramáticos, mostram habilidades no pole dance e outras danças sensuais.

Retrato de uma Jovem em Chamas

Onde ver: Globoplay (para assinantes do Telecine) e plataformas de aluguel

O filme francês de 2019, ambientado no século XVIII, retrata a relação inesperada entre a pintora Marianne e a jovem Héloïse. Marianne foi contratada para fazer um retrato da moça para seu casamento, porém, deve fazê-lo sem que ela perceba – o que resulta em uma convivência deveras íntima entre a artista e sua musa.

Magic Mike XXL

Onde ver: HBO Max

Continua após a publicidade

Antes de ser um astro do cinema, Channing Tatum chegou a trabalhar como dançarino erótico, experiência revivida por ele no ótimo Magic Mike (2012). Uma continuação, lançada em 2015, voltou a explorar esse universo dos strippers masculinos em um filme mais solar e bem-humorado, com claro tom de despedida, quando o grupo sai numa turnê de shows pelos Estados Unidos.

Fire Island: Orgulho & Sedução

Onde ver: Star+

Divertido e sensual, o filme de 2022 é uma versão gay da obra clássica de Jane Austen Orgulho e Preconceito. Protagonizado por Joel Kim Booster, a produção acompanha um grupo de amigos que vai para uma ilha durante uma badalada programação voltada para os LGBTQI+. Lá, eles conhecem outro grupo, com rapazes ricos, e começa então o embate entre classes mesclado ao romance que a autora inglesa representou como poucos.

O Virgem de 40 anos

Onde assistir: Netflix

Um clássico é um clássico. O filme de 2005 se joga no escracho ao contar a história de um homem, vivido por Steve Carell, que é virgem aos 40 anos de idade. Alguns amigos se unem para mudar esse cenário, enquanto o protagonista encara suas inseguranças – e faz o espectador rir ruborizado.