5 filmes que são pérolas escondidas para assistir na Netflix

Produções originais pipocam semanalmente no catálogo da Netflix – conteúdo que acabando sendo privilegiado nas recomendações aos assinantes. Tal avalanche de novidades acaba ofuscando outros ótimos títulos presentes na plataforma de streaming. Confira cinco longas que são verdadeiras pérolas escondidas e proporcionam um bom cinema caseiro.

A Qualquer Custo

No Oeste texano, dois irmãos (Chris Pine e Ben Foster) passam a assaltar agências bancárias para salvar o rancho da família. Em seu encalço, está um delegado (Jeff Bridges) na beira da aposentadoria, determinado a conquistar seu último caso glorioso. Com personagens excelentes, o filme constrói tensão com maestria e faz uma homenagem atualizada à singular cultura do faroeste americano.

Hoje Eu Quero Voltar Sozinho

Um adolescente cego em busca de sua independência acaba mergulhando também em uma jornada de autodescoberta quando faz um novo colega, por quem desperta sentimentos. O filme nacional faz um retrato delicado do crescimento e da descoberta da sexualidade

Ilha do Medo

A trama acompanha um detetive da década de 1950 que vai até um hospital psiquiátrico para criminosos para investigar o desaparecimento de uma paciente. Lá, se depara com métodos anti-éticos e enfrenta dificuldades para acessar informações. Mais um fruto perspicaz da longa parceria entre Leonardo DiCaprio e o diretor Martin Scorsese, o longa é um mistério irresistível, com pistas que levam o espectador a questionar sua sanidade junto do protagonista.

Terra Selvagem

Cory Lambert (Jeremy Renner) é um caçador habilidoso, acostumado com a hostilidade da natureza, que lida com o luto pela morte da filha jovem. Quando ele encontrar o corpo congelado de uma garota em meio a uma reserva indígena, acaba se tornando guia de uma agente do FBI (Elizabeth Olsen) para solucionar o crime. Inteligente, o longa expõe a violência da qual são vítimas os povos nativos indígenas, principalmente as mulheres, nos Estados Unidos.

Uma Mulher Fantástica

Vencedor do Oscar de melhor filme estrangeiro em 2018, o longa do cineasta Sebastián Lelio explora os desafios enfrentados por Marina (Daniela Vega) depois da morte súbita de seu namorado. Mulher transgênero, a protagonista vira alvo da hostilidade da família do ex-companheiro e da polícia, para além da discriminação cotidiana, enquanto tenta bancar seu sustento sendo garçonete – e, de noite, como cantora nos clubes da cidade, vocalizando seu sonho de se tornar uma artista reconhecida. Com roteiro primoroso, o filme chileno é belíssimo e muito comovente.

