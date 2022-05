5 filmes para entender o borogodó de Channing Tatum

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Após quatro anos afastado dos holofotes – e com pensamentos de aposentadoria –, Channing Tatum, enfim, voltou a brilhar em Hollywood este ano. Lançou no cinema a superprodução de ação cômica Cidade Perdida, ao lado de Sandra Bullock, e também o drama Dog – A Aventura de uma Vida, que marcou ainda sua estreia na direção. Musculoso e com feições adequadas para filmes policiais, Tatum vem transitando entre diferentes gêneros, o que atesta sua versatilidade e, em bom português, seu borogodó – com habilidades que vão da comédia romântica até o drama pesado. Confira a seguir cinco filmes exemplares do ator.

Magic Mike

Se o tema é borogodó, o filme que melhor exemplifica essa qualidade do ator é Magic Mike, de 2012, dirigido pelo cineasta Steven Soderbergh. A trama de tom semiautobiográfico – que remonta ao passado de Tatum antes da fama como dançarino na noite – narra a história de um stripper que se propõe a ajudar um rapaz a seduzir mulheres. Para além de mostrar seu talento dançando, ele entregou várias camadas dramáticas no roteiro que poderia ser um fracasso, mas se revelou um filme sagaz e envolvente.

Ela é o Cara

Um dos primeiros filmes de Tatum, a comédia teen com Amanda Bynes mostra uma garota que se disfarça de menino num colégio interno, e, eventualmente, se apaixona por um dos atletas da escola – claro, vivido pelo ator. A trama pueril de 2006 tem boas tiradas e mostrou que Tatum tinha futuro como ator em comédias.

Anjos da Lei

Parte do prolífico filão que mistura ação e comédia, o filme acompanha dois jovens policiais que se infiltram numa escola para prender um traficante. Dirigido por Phil Lord e Chris Miller, o filme que conta também com Jonah Hill no elenco, reúne o que Tatum faz de melhor: elaboradas cenas de luta e um humor patente feito sem esforço.

Foxcatcher: Uma História que Chocou o Mundo

A trama inspirada numa história real recebeu cinco indicações ao Oscar ao narrar a história trágica sofrida pelos irmãos Dave e Mark Schultz, campeões de luta livre, que se mudaram para a mansão do milionário John du Pont (vivido por um inspirado Steve Carell) com o intuito de treinar para as Olimpíadas de 1988. Tatum surpreende ao interpretar Mark, um personagem duro, intenso e introvertido, distinto de suas experiências anteriores.

Terapia de Risco

Seguida da boa experiência com Steven Soderbergh em Magic Mike, Tatum fez o thriller dramático ao lado de Rooney Mara, Jude Law e Catherine Zeta-Jones. O ator interpreta um ex-presidiário, que cometeu crimes de colarinho branco, de volta ao lar com a esposa que vem sofrendo de crises de ansiedade e depressão. Ela entra num tratamento controverso, com resultados calamitosos. Sem em romances açucarados, como Querido John, Tatum parecia um cachorro perdido do caminhão de mudança, aqui ele usa a nuance do homem apaixonado para dar vida a um homem com muitas outras camadas.